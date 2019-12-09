Стали известны имена погибших в смертельном столкновении «Lexus» и «Daewoo» в Николаеве

Стали известны имена погибших в смертельном ДТП в Николаеве при участии «Lexus» и «Daewoo».

Об этом сообщают пользователи сети.

Напомним, что 7 декабря в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись автомобиль «Lexus» и такси «Daewoo». Водитель автомобиля «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в «Daewoo». Водитель такси и его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» - тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулём «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Судя по информации на его странице в Facebook, у мужчины осталась жена и двое детей.

Его пассажир - бизнесмен, участник платформы МрійДій 32-летний Александр Санько.

«Ты так любил жизнь! В каждом твоем движении были шутка, добро и позитив. Прекрасный человек! В той жуткой аварии с лексусом три дня назад в машине такси погиб наш друг, замечательный парень, активный участник платформы Саша Санько. Ком в горле. Невозможно принять, почему такие люди уходят от нас так нелепо», - написали в МрійДій.

Александр Санько Юрий Мавродиев

21-летний водитель «Lexus» под круглосуточной охраной полиции находится в медицинском учреждении, он также получил травмы. Ему сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В Николаеве отец водителя «Lexus», являющегося подозреваемым в деле о смертельном ДТП, принес свои соболезнования семьям погибших таксиста и его пассажира.