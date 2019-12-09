Полиция проводит брифинг из-за ДТП в Николаеве, в котором погибли таксист и его пассажир ОНЛАЙН

В Николаеве в понедельник, 9 декабря, полиция проводит брифинг о смертельном ДТП с участием автомобиля «Lexus» и такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

21-летний водитель «Lexus» под круглосуточной охраной полиции находится в медицинском учреждении, он также получил травмы. Кроме того у него сахарный диабет. Ему сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, за что грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Прокуратура собирается просить суд избрать ему меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Отметим, что в субботу вечером, 7 декабря, группа таксистов перекрыла проезд через Варваровский мост – они требовали арестовать водителя «Lexus». После этого начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин попросил не распространять слухи по теме этого трагического ДТП.

На брифинге о смертельном ДТП и его расследовании рассказывает временно исполняющий обязанности начальник Следственного управления ГУ НП Павел Воловик.

В Николаеве отец водителя «Lexus», являющегося подозреваемым в деле о смертельном ДТП, принес свои соболезнования семьям погибших таксиста и его пассажира.