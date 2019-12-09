Губернатор Стадник возмутился тем, что в николаевском аэропорту люди пешком идут к самолету – автобус могут попросить у «Борисполя»

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник предложил поговорить с руководством Министерства инфраструктуры и решить вопрос с автобусом для аэропорта.

Об этом шла речь в ходе его визита на КП «Николаевский международный аэропорт», сообщает «Преступности.НЕТ».

Стоя возле самолета, к которому на улице выстроилась очередь из пассажиров, Стадник возмутился тем, что люди вынуждены самостоятельно идти к самолету. В ответ на это директор аэропорта Федор Барна сообщил, что б/у автобус можно попросить у киевского аэропорта «Борисполь».

—Э то может через министерство инфраструктуры решить государственное предприятие «Аэропорт «Борисполь». Они могли бы нам помочь, - сказал Барна.

Он также отметил, что новый автобус обойдется порядка 150-200 тысяч долларов. Глава ОГА предложил обсудить этот вопрос с Министерством инфраструктуры.

— Давайте переговорим, все-таки, с Министерством инфраструктуры. Ведь действительно есть в «Борисполе» техника, которой мы временно можем пользоваться. Мы, по крайней мере, можем обсудить это все, правильно? – сказал Стадник.

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено в общей сложности 36 миллионов гривен на коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт».