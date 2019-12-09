Днепровский суд разрешил называть бизнесмена Петровского «Нариком»

Александр Петровский, более известный, как "Нарик" Днепровский апелляционный суд удовлетворил жалобу главного редактора «Цензор. НЕТ» Юрия Бутусова на решение о запрете называть бизнесмена Александра Петровского «Нариком».

Об этом сообщила юридическая компания Сенс Украина.

Петровский просил суд признать не соответствующими действительности, унижающими его деловую репутацию сведения о том, что он известен в криминальных кругах как «Нарик», «руководитель организованной преступной группировки», «криминальный авторитет», обязать опубликовать опровержение, взыскать с Бутусова и других по 50 тысяч гривен морального ущерба.

«Коллегия судей Днепровского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу господина Бутусова, отменив решение Октябрьского районного суда города Днепра от 13 августа 2018 года и полностью отказала в иске господину Петровскому о защите чести, достоинства и деловой репутации», - говорится в сообщении.

Напомним, как в декабре 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины возле тогдашнего президента Петра Порошенко оказался лидер организованной преступной группировки Александр Петровский.

«Петровский, известный в определенных кругах под именем «Нарик», проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена», - заявлял Юрий Луценко, 14 января 2011 года.

Также ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года олигарх Игорь Коломойский сходил на баскетбол в компании «криминальных авторитетов» «Нарика», «Умки» и «Гастелло».