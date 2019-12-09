И.о. начальника САД Николаевщины стал депутат облсовета Невеселый

Депутата Николаевского областного совета Владислава Невеселого назначили временно исполняющим обязанности начальника Службы автомобильных дорог.

Данную информацию он подтвердил «Преступности.НЕТ».

По словам Владислава Невеселого утром он уже провел рабочее совещание, а также поставил задачи, чтобы к вечеру ему предоставили всю информации о работе предприятия. Также он сообщил, что когда вникнет в состояние дел - вполне возможны кадровые изменения в структуре САД.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат облсовета Владислав Невеселый вышел из фракции «Відродження», якобы из-за того, что ему предложили возглавить КП «Дирекция по капстроительству». Однако депутат тогда отметил, что никакие должности ему никто не предлагал, а решение выйти из фракции он принял из-за того, что ни один его коллега по фракции не пришел на сессию облсовета.

Напомним, 5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.

А 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.

Также стоит напомнить, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО «Мостдорбуд».

А депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана.

1 ноября стало известно, что Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Спустя несколько часов он заявил, что сделал это под давлением.

После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

5 ноября Харлан отозвал свое заявление об увольнении. Но уже 7 ноября попросил отстранить его от исполнения обязанностей руководителя облавтодора на время проведения проверки.

Позже стало известно, что «Укравтодор» назначил исполняющим обязанности руководителя Службы Автодорог Николаевщины Андрея Кристенко, который ранее занимал должность заместителя начальника.

Также, как ранее написала в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналистка Юлия Акимова, тендер на эксплуатацию дорог разыграли между собой две частные фирмы, при этом в справках о наличии техники у обеих предприятий значилась техника ДП «Николаевский облавтодор».