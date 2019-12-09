Жительница Николаева пожаловалась на действия директора спортшколы, депутата Жайворонка, который прогнал детей с футбольного поля

Жительница Николаева Алена Иванова пожаловалась на хамское отношение директора детской юношеско-спортивной школы №3, депутата горсовета Сергея Жайворонка, который выгнал детей, играющих в футбол на спортивной площадке.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Не первый раз становлюсь свидетелем хамства и грубости со стороны директора ДЮСШ№3 Сергея Жайворонка, по отношению к людям и детям. В этот раз он превзошел сам себя, со словами: «Я директор детской спортивной школы! Убирайтесь!» Далее последовала масса грубостей и т.д. в адрес детей и подростков, которые просто играли на спортивной площадке (стадион «Пионер»). Да, она огорожена, но они дети, и эти дети не дрались, не ругались, просто играли в футбол», - написала жительница Николаева.

Также по ее словам, директор школы сдает поле в аренду взрослым для игр в футбол, а дети этого делать не могут и в принципе не должны, так как стадион - городская собственность.

Редакция «Преступности.НЕТ» обратилась за комментарием к ДЮСШ №3, где прислали подготовленный ответ к жителям домов, расположенных по адресу улица Пограничная 43-Б и 43-А, а также Елене, от которой и пришло письмо на почту редакции. В частности, руководство школы попросило жителей не вмешиваться в деятельность хозяйственной и учебно-тренировочной деятельности школы. А также заявляется, что «с появлением директора Жаворонка С.И. территория и административные помещения стадиона из руин превратились в спортивные сооружения, на которых заниматься спортом стало намного лучше и безопаснее».

«На время пребывания мальчишек на стадионе площадка с искусственным покрытием был закрыт на замок, но это их не остановило и они самовольно перелезли через двухметровый забор. Так, директор сделал замечание, но никаких оскорбительных слов или действий с его стороны не было, а наоборот он предложил ребятам покинуть площадку и пройти к нему в кабинет, чтобы рассмотреть вопрос об их записи в секцию футбола на базе ДЮСШ № 3», - объяснили в школе, добавив, что это запечатлено на камерах видеонаблюдения.