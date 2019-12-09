День траура – это просто показуха: российский рэпер сделал заявление на концерте в Одессе

Российский исполнитель Morgenshtern завил, что траур в Одессе, который связан со смертельным пожаром в колледже это просто показуха.

Об этом он высказался на своем концерте в Одессе 8 декабря, передаёт NikLife.

Видео с заявлением опубликовали на странице «Подслушано Одесса» в соцсети.

«Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**дь, день крика. С х*я ли пожарных проверок нет в городе?», — заявил российский артист.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла. 5 декабря спасатели смогли зайти в помещение для поисков и нашли тело женщины. 6 декабря обнаружили два тела, а 7 декабря из-под завалов достали три тела и в больнице скончался один из спасателей. 8 декабря спасатели нашли тела еще двух жертв, Президент в связи с трагедией объявил общенациональный траур, на место трагедии приехал премьер-министр Гончарук.