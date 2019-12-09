Глава Николаевской ОГА распорядился провести проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник инициировал проведение проверок пожарной безопасности во всех учреждениях в области.
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Такое решение принято после пожара в одесском колледже, в котором погибли 12 человек.
«Сегодня провел совещание о состоянии и стратегии противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Наша основная задача – не провести проверки «для галочки», а быть уверенными, что каждый человек в безопасности. В каждом населенном пункте! В каждом помещении – будь-то школа или вокзал! Обратился с просьбой осуществить полную проверку противопожарной безопасности и в ОГА… Всех, кто экономит на средствах противопожарной безопасности, ждут штрафы. Каждый руководитель должен нести за это ответственность», - заявил Стадник.