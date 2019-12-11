«Миротворец» заявил, что закрывает сервера «по требованию некоторых объективных обстоятельств»

Центр «Миротворец» заявил об остановке своих серверов. Доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Об этом идет речь в заявлении «Миротворца», опубликованном на сайте 10 декабря.

«Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на радость чудовищам от медиабл**ства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», – говорится в сообщении.

«Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе», – уточнили в «Миротворце».

«Миротворец» отмечает, что все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Это, в частности, IDentigraF – система распознавания, Myrotvorets news, Радио «Миротворец».

При этом причины закрытия серверов «Центра Миротворец» не объясняются.

Отметим, что такое заявление было сделано после встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате, на которой обсуждалась ситуация на оккупированной части Донбасса.

Справка: Центр «Миротворец» – организация и сайт, который собирает и публикует информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке центра «Миротворец», «имеют явные признаки преступлений и правонарушений, и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украина».

По состоянию на октябрь 2019 года в базе данных «Миротворца», основанной в 2014 году, было порядка 192 тысяч человек.

«Миротворец» позиционирует себя как «неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».