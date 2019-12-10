«Николаевоблтеплоэнерго» проводит ремонтные работы по проспекту Богоявленскому - ряд домов отключат от тепла

В Николаеве во вторник, 10 декабря, ряд домов по проспекту Богоявленскому отключат от теплоснабжения.

Об этом сообщают в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Так, по проспекту Богоявленскому 324 работники коммунального предприятия проводят ремонтные работы, а именно - заменяют часть трубопровода диаметром 159 миллиметров, длиной 10 метров.

Дома по проспекту Богоявленскому 320, 322, 324 отключат от централизованного теплоснабжения. Ремонтные работы планируется закончить до 16:00.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» отремонтировало сети отопления, поврежденные недобросовестным подрядчиком.