Таксисты проехались автопробегом по центру Николаева с повязанными траурными ленточками

Во вторник, 10 декабря, более ста автомобилей службы такси «1544» устроили автопробег по центру Николаева с повязанными траурными ленточками.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобили едут с включенными ходовыми огнями и аварийными сигналами, постоянно при этом сигналя.

На данный момент, колона проехала по улице Никольской, после чего выехала на проспект Героев Украины в направлении Терновского кольца. При этом для проезда колоны отдельные такси перекрывают выезды на перекрестках. По информации очевидцев, они едут даже на запрещающие сигналы светофора. При этом дозвониться на саму базу такси невозможно.

Можно предположить, что акция проходит в память о погибшем в ДТП водителе такси Юрии Мавродиеве.

Обновлено в 12:13 В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что со стороны водителей было совершено пару попыток проехать на красный сигнал светофора, но с ними была проведена беседа во избежание таких аварийный ситуаций во время процессии.

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

Вечером 7 декабря десятки автомобилей такси заблокировали движение по Варваровскому мосту, требуя ареста водителя «Lexus».

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus», 21-летнего Виктора Лобанова на два месяца без права на внесения залога.