Исполком горсовета Николаева в телефонном режиме согласовал установку елки, катка и аттракционов на Соборной площади

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 9 декабря в телефонном режиме поддержал размещение ярмарки, ледового катка и елки на Соборной площади.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал член исполкома Владимир Тимошин.

Тимошин отметил, что поддержали соответствующее решение 15 человек, против проголосовали – четверо (Юрий Кормышкин, Андрей Кротов, Александр Садыков и сам Тимошин), воздержались – секретарь горсовета Татьяна Казакова и Сергей Станишевский. Отказался голосовать за это решение Александр Трифонов.

По его словам, сам он не против того, чтобы аттракционы были на Соборной площади расположены, но против, пока сам объект не введен в эксплуатацию.

– Гипотетически: стоит елка, Новый год, фейерверк, эта елка, не дай бог, загорелась, упала. Ставится вопрос, где все проходило, будет ответ – на стройплощадке, – отметил Тимошин.

– Поэтому я и ставил вопрос о том, что необходимо проводить заседание исполкома, чтобы знать, кто, когда ввел в эксплуатацию, каким образом передали, – сказал он.

Напомним, что 9 декабря мэр Николаева Александр Сенкевич инициировал проведение исполкома в телефонном режиме, чтобы разрешить «Аттракцион-Инвест» подготовить Соборную площадь к проведению праздничных мероприятий ко Дню Святого Николая, новогодних и Рождественских праздников.

При этом, установку деревянных домиков на Соборной площади для проведения ярмарки начали еще 27 ноября.

Согласно проекту решения подрядчику дается разрешение на организацию и функционирование развлекательных объектов - аттракционов, ярмарочного городка и катка с 10 декабря 2019 года до 19 января 2020 в рамках схемы проведения праздничных мероприятий, согласно с конкурсными предложениями и правилами их безопасной эксплуатации.

В частности, фирма «Аттракцион-Инвест» должна обеспечить соблюдение правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка, обеспечить заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов и уборке территории, обеспечить установку и функционирование надлежащего количества биотуалетов.

Помимо этого, Департамент ЖКХ и администрация Центрального района Николаева должны осуществлять контроль за соблюдением в надлежащем санитарном состоянии территории Соборной площади и прилегающей к ней территории. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета усилить оперативную готовность сил и средств для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных событий и ситуаций во время проведения праздничных мероприятий, департаменту по предоставлению админуслуг обеспечить регистрацию декларации о режиме работы объектов, представленной организатором функционирования развлекательных объектов и выставочной ярмарки, а именно обществу с ограниченной ответственностью «Аттракцион-Инвест».

Напомним, что новогодние праздники в Николаеве уже третий год подряд будет организовывать фирма «Аттракцион-Инвест», которой помогала мэрия.

Как известно 8 сентября, на Соборной площади убрали ограждение, которое ранее «прятало» за собой ход реконструкции площади. Позже в департаменте ЖКХ призвали николаевцев дождаться окончания реконструкции Соборной площади и пока не критиковать ее. Уже 14 сентября на Соборной площади Николаев отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания.

12 октября, на Соборной площади открыли осенний open-air «Площадь. Музыка. Фонтан», в рамках которого и состоялось открытие фонтанов.

В связи с этим, управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось. В ДЖКХ сообщили, что денег на выплату штрафа нет. К тому же юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа, если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше.