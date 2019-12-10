В Николаеве простились с погибшим в ДТП пассажиром такси

Во вторник, 10 декабря, сотни николаевцев собрались ритуальном зале, чтобы попрощаться с 32-летним работником отдела инспекционной работы николаевского ГАСКа и участником платформы «МрійДій» Александром Санько, который погиб в ДТП 7 декабря.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину. За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

Провести в последний путь Александра пришли его родственники, близкие, друзья и коллеги, а также чиновники Николаевского горсовета: заместитель начальника управления ГАСК Валентин Возчиков и экс-начальник УКСа Егор Бедаков.

Все присутствующие приходили с огромными букетами красных роз, хризантем и гвоздик. Некоторые приносили большие венки. Когда все желающие почтили его память возложением цветов, и молитвенно провели усопшего в мир иной, катафалк с телом направился на Жуковское кладбище, где Александра Санько и похоронят.

Вечером 7 декабря десятки автомобилей такси заблокировали движение по Варваровскому мосту, требуя ареста водителя «Lexus».

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus», 21-летнего Виктора Лобанова на два месяца без права на внесения залога.

В частности, 10 декабря, более ста автомобилей службы такси «1544» устроили автопробег по центру Николаева с повязанными траурными ленточками в память о погибшем в ДТП коллеге Юрием Мавродиевым.