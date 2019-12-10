Уполномоченная по защите государственного языка Монахова рассказала о первых задачах на посту

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова озвучила свои первые шаги и задачи на посту языкового омбудсмена.

Запись пресс-конференции опубликована на канале Кабмина.

Как известно, ранее завкафедры николаевской «могилянки» Монахову назначили омбудсменом по украинскому языку.

По её словам, на этой должности она должна обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке. Сейчас в первую очередь необходимо запустить секретариат.

«Я де-юре вступаю в полномочия только через шесть месяцев с момента назначения. Первые полгода нужно запускать юридическую машину защиту украинского языка, создавать секретариат уполномоченного по языку, налаживать общественный диалог и тому подобное. То есть задач стоит много», - сказала Монахова.

На вопрос журналиста о проблеме использования украинского языка на Донбассе, омбудсмен ответила, что планируется разработка стратегии культурных и гуманитарных мероприятий. Также она отметила, что в Украине нужно поощрять людей использовать украинский язык в публичных сферах.

«Нужно людей не только штрафовать, это законом предусмотрено, а еще и мотивировать. Разъяснять закон. Мотивировать переходить на украинский язык, учить госязык и использовать там, где предусмотрено законом. В личном неформальном общении они могут использовать тот язык, который им комфортен», –отметила Монахова.

По словам омбудсмена, крайне важно запустить Закон именно сейчас, так как если его начать «переписывать», то можно отложить запуск на потом.

«Со временем мы будем мониторить выполнение и эффективность этого закона. Возможно со временем будут корректировки и уточнения. На сегодняшний день я не буду инициировать переписывание закона или отсрочку его имплементации», - сказала она.