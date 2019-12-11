Николаевец заснял, как патрульная «Mitsubishi» едет с превышением скорости – в полиции этот факт уже проверяют

Скриншот видео Житель Николаева снял на видео, как по городу едет автомобиль патрульной полиции с превышением скорости.

Соответствующее видео он прислал на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам мужчины, произошло это на проспекте Богоявленском в районе в Корабельном районе. Он утверждает, что патрульный «Mitsubishi Outlander» двигался по дороге с превышением безопасной скорости – более 100 км/ч, показав при этом спидометр своего авто, на котором скорость была 90 км/ч, порой превышая отметку в 100 км/ч.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что о данном факте уже сообщили в отдел мониторинга. В случае, если факт нарушения ПДД подтвердится, и полицейские не ехали в то время на вызов, то к сотрудникам, которые на тот момент находились в автомобиле, будет применено дисциплинарное наказание.

Напомним, как на Одесчине автомобиль полицейских загорелся по дороге, когда они ехали на задержание.