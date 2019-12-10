В Николаеве включили светофор на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Парковой

В Николаеве 10 декабря заработал светофор на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Парковой (Олейника).

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

«Светофор здесь установлен по заказу департамента ЖКХ после многочисленных обращений местных жителей. Надеемся, теперь и пешеходам, и автомобилистам будет удобнее и безопаснее! Призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила и уважать друг друга», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве заработал светофор на пересечении улиц Московской и Большой Морской.