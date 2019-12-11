Пиротехническое шоу и сказочный мюзикл: николаевцев зовут на открытие главной ёлки города

Николаевцев зовут на открытие главной елки города, которое состоится в четверг, 19 декабря, в 17:00 на Соборной площади.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на городское управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия.

Напомним, что главную площадь города уже активно готовят к наступающим праздникам, а 9 декабря начали установку новогодней елки.

Торжественное открытие главной новогодней красавицы начнется с яркого мюзикла-сказки «Щелкунчик и тайна короля Крыс». Также будет масштабное пиротехническое шоу, которого, по словам начальника управления культуры и охраны культурного наследия Юрия Любарова, «еще в Николаеве не было».

Также в этот вечер николаевцев ждет праздничная ярмарка и зимний Луна-парк с аттракционами, каток, яркие фотозоны и концертная программа с участием лучших местных исполнителей, в частности групп «Bad sister» и «Cheesecake».

Хотя и отмечается, что организация зимних праздников будет мало отличаться от прошлогодней, однако небольшие нововведения будут. Так, елка, которая стояла возле Каштанового сквера, «переедет» радовать жителей Корабельного района. Сама елка на Соборной пробудет там до 12 января, а аттракционы и ярмарка будут работать до 19 января. А вот ледяную горку на Ингульском спуске построить не успевают, поэтому рассчитывать на «покатушки» на санках-ватрушках в этом году не приходится.

Новогодняя ночь, которую уже традиционно многие николаевцы приходят встречать на Соборную площадь, пройдет с праздничной программой «24 часа нон-стоп» с участием групп «Bad sister», «Cheesecake», «Rio», «Radiostars» и все это в сопровождении ведущих команды КВН «Легко и Просто». Также все гости смогут полюбоваться традиционным фейерверком.

1 января празднование Нового года продолжится детской развлекательной программой от аниматоров, выступлением оркестра и также концертной программой.