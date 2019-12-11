«Я заявил в полицию», – мэр Южноукраинска прокомментировал хищения чиновниками ₴1,3 миллиона на реконструкции детсада

Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный заявил, что это он обратился в правоохранительные органы касательно хищений бюджетных средств при реконструкции детского садика.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила руководителя одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении 1,3 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции учреждений дошкольного образования.

По его словам в Южноукраинске есть ряд детских садов и школ, которые построены на насыпных грунтах. И в прошлом году на одном из детсадов появились трещины, детей отселили в другие группы, чтобы стабилизировать здание и укрепить его основание. При этом, он добавил, что метод укрепления выбрали странный, в то время как «в конце 2016 года укрепляли пристройку к школе - подлили бетоном, расширили подложку под фундаментом, стабилизировали и все нормально стоит».

— Да, я подавал заявление о возможном преступлении в правоохранительные органы. По поводу детсада, было принято решение интересное какое-то: решили смолу туда под давлением закачивать под фундамент. Я тогда не работал (был отстранен от должности мэра Южноукраинска, - ПН). Ну, приняли такое решение, значит приняли, но какое-то оно необычное. В этом году контролировали эту стройку и опять пошли трещины, а вложили уже 5 миллионов. Была создана рабочая группа и начали разбираться, в это время нашлись инициаторы, которые провоцировали работников детского сада, родителей, что это я виноват, хотя я никакого отношения к этим объектам не имею и не имею права вмешиваться, потому что этим другое юридическое лицо занималось. Возникло подозрение, что там из этих 5 миллионов украдены деньги, смолу нашли б/ушную, - отметил Виктор Пароконный.

По его словам нужно было выделить 200 тысяч гривен на экспертизу, однако появилась группа депутатов, которые всячески начали саботировать этот процесс, хотя деньги в бюджете на это были.

— Сложилось такое впечатление, что некоторые депутаты причастны к этой сделки и пытаются замести следы, отвлечь внимание от выяснения причины, почему разрушается здание. Они вызывали телевидение, из Киева два телеканала приезжали, журналисты 1+1 разобрались в ситуации, я им показывал документы, что мы пытаемся разобраться, потому что у нас есть трещины на других объектах. А часть депутатов, которые каким-то образом связаны с предыдущим руководством департамента отказались давать финансирование, хотя в бюджете есть несколько десятков миллионов, они отказались вообще выделять деньги на экспертизу грунтов. А нужно заказать экспертизу, сделать исследование, заказывать проект и понимать, как спасти это здание. Естественно я заявил в правоохранительные органы, и они сами наблюдали этот процесс. И поэтому пришли несколько человек из Службы безопасности Украины и изъяли документацию, связанную с этим детским садом в департаменте инфраструктуры городского хозяйства – они нанимали предприятие, которое укрепляло здание, - сообщил мэр Южноукраинска.

На уточняющий вопрос, причастны ли к этому сотрудники управления, Виктор Пароконный отметил, что лично пересмотрел огромный пакет документов, и они вызвали сомнения. Также он добавил, что в правоохранительные органы обратился по нескольким направлениям, и по четырем из них уже открыли уголовные производства.

— Меня же устраняли, потому что я был помехой, некоторым очень нравиться городской бюджет и есть желающие, которые хотят участвовать в этих процессах. Я еще обнаружил одну дикую особенность, есть бюджетная комиссия, в соответствии с Законом «О местном самоуправлении» рассмотрение, принятие и внесение изменений в бюджет это исключительно компетенция пленарного заседания сессии городского совета. Но в декабре прошлого года умудрились сформировать бюджетное решение на этот год, и там спрятаны многие вещи. У бюджетной комиссии есть полномочия предварительно рассматривать бюджет, и это должно носить рекомендательный характер. А фактически на комиссии начали делить бюджет – шесть депутатов подменили кворум в сессионном зале, я это обнаружил летом, когда не смог собрать заседание сессии, потому что депутаты отдельно собирались и делили себе, вместо пленарного заседания сессии, - подытожил он.

Напомним, ранее сотрудники СБУ проводили обыски в департаменте ЖКХ Николаевской мэрии из-за незаконной вырубки деревьев.