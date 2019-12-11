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Лесь Подервянский, историки и презентации книг: Николаевцев зовут на форум «Межа безпеки»

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Во вторник, 17 декабря николаевцев приглашают на патриотический форум #Межабезпеки. В концерт-холле «Юность» посетителей ждет встреча с известными историками и деятелями культуры. Специальными гостями форума станут Андрей Гергерт и Лесь Подервянский 

«#Межабезпеки заканчивается там - где заканчивается украинская среда. Там где отсутствует украинская культура, где преподаватель презирает украинское слово и своей истории, где спорт «вне политики», а силовик присягает оккупанту. Все эти явления прокладывают невидимую границу между допустимым и неприемлемым», - отмечают организаторы мероприятия.

Каждый представитель любой сферы деятельности должен нести ответственность на себя и не давать переходить эти границы. Это и многие другие насущные вопросы будут обсуждаться на форуме #Межабезпеки. Вход на форум свободный. 

Дата: 17 декабря

Время: 18:00

Место: концерт-холл «Юность»

Julia Davudenko

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