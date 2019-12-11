В «Слуге народа» назвали провокацией драку на заседании аграрного комитета и попросили найти его членам «более защищенное помещение»

Фракция политической партии «Слуга народа» сочла за провокацию нападение экс-депутатов от фракции «Свобода» на народного депутата от «Слуга народа» Андрея Богданца, которое произошло 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Об этом идет речь в заявлении фракции, которое опубликовано на их странице в Facebook.

Как известно, конфликт спровоцировали «свободовцы» Эдуард Леонов, Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк, которые набросились на председателя подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, ветерана АТО Андрея Богданца. Причиной стал вопрос о внедрении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

«Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими», - говорится в заявлении.

В связи с этим, во фракции заявили, что они обращаются к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Также они обратятся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний.

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины», - подытожили во фракции.

Напомним, ранее Олег Ляшко напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь». 18 ноября Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении Ляшко за нападение на Андрея Геруса.

На время расследования суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Михаила Волынця от партии «Батьківщина» и Виктории Сюмар от партии «Европейская солидарность».