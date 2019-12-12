«Показала, на что способно новое поколение», - человеком года по версии журнала «Time» стала активистка Грета Тунберг

Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг, считающаяся символом борьбы с изменением климата, стала человеком 2019 года по версии американского журнала «Time».

Об этом сообщает «Tjournal».

Грета стала самым молодым лауреатом в истории журнала. Редакция «Time» в отдельном материале пояснила, почему выбрала «человеком года» именно Тунберг. Журналисты отметили, что история активистки началась с «подросткового взрывного бунта» и одиночной акции у шведского парламента до «управления всемирным молодёжным движением», от протестов в школе до встречи с генеральным секретарём ООН и аудиенций у президентов и Папы Римского.

«За то, что забила тревогу насчёт отношений человека с единственным домом, который у него есть. За то, что принесла в раздробленный мир голос, выходящий за рамки и границы. За то, что показала нам, на что способно новое поколение. За всё это Грета Тунберг – человек года по версии «Time», - говорится в сообщении редакции.

Тунберг обошла в том числе президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, главу Facebook Марка Цукерберга, личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и участников акций протеста в Гонконге – все они попали в шорт-лист премии.

В последние два года «Time» выбирал коллективного «человека года». В 2017 году награду получили «нарушители молчания» – те, кто выступил против харассмента и сексуальных преследований, в 2018 – «стражи», то есть журналисты, гонимые за взгляды и материалы. В 2016 году «человеком года» стал выигравший выборы Трамп.