Треть николаевцев задумывалась о трудовой эмиграции заграницу – в основном хотят поехать в Германию и Польшу

Среди опрошенных жителей Николаева 35% думали о выезде заграницу, чтобы найти там работу. 64% николаевцев не задумывались о такой идее.

Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

В числе тех николаевцев, которые склоняются к эмиграции, 58% говорят, что вынуждены выехать в поисках работы, чтобы удовлетворить минимальные нужды своей семьи. 21% хочет найти новые возможности, а 21% - не видит будущего в Украине.

Среди сторонников трудовой эмиграции 35% согласны переехать в Германию, 31% в Польшу, 23% в Чехию. В Россию хотят уехать на заработки только 9%.

В другой части социологического опроса говорится, что если бы была возможность, 10% николаевцев уехали бы жить в другой город Украины. 27% опрошенных горожан уехали бы заграницу, а 60% остались бы в городе.

Кроме того, говорится, что 46% николаевцев в последние пять лет никуда не выезжали из области. В Европу за пять не путешествовали 80% николаевцев, в страны СНГ – 85% опрошенных николаевцев, на популярные заграничные курорты – 89% николаевцев.

Напомним, ранее сообщалось, что значительная часть украинских трудовых мигрантов собираются переехать из Польши в Германию.