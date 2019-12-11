Горсовет Баштанки заказал за полмиллиона корректировку документации на строительство «проекта Вадатурского»

Баштанский городской совет заключил договор на корректировку и прохождение экспертизы проектно-сметной документации на строительство бассейна. Сумма договора составила 500 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на платформе госзакупок ProZorro.

Подрядчиком выступает ООО «Проектное бюро «Астерия+». Согласно плану-графику работ, фирма должна выполнить корректировку в течение пяти рабочих дней. Оплата за работы будет перечислена в течение 15 дней после их выполнения.

Согласно данным OpenDataBot, фирма-подрядчик зарегистрирована в Житомире, основной вид её деятельности - организация строительства зданий. Зарегистрирована она в июле 2016 года и имеет уставной капитал в размере 1 тысячи гривен. Директором ООО является Сергей Ковальчук.

Ранее Баштанский городской совет направил еще 19 миллионов 637 тысяч 158 гривен для строительства бассейна для плавания. Как известно, строительство объекта началось в 2017 году на условиях софинансирования за счет средств Государственного и местного бюджетов. Строительство бассейна происходит при поддержке уже бывшего народного депутата от БПП Андрея Вадатурского и было его инициативой.

Напомним, что Березнеговатская центральная районная больница 20 марта по результатам тендера заказала у фирмы «Ювента-Групп Украина», с которой заключили договор на строительство бассейна в Баштанке, реконструкцию поликлиники по 16,25 миллионов гривен. При этом фирма в 1,5 раза завысила цену на солнечные панели, которые должны установить на здании больницы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Николаевской области подозревает чиновников Баштанского городского совета и подрядчиков, строивших бассейн в Баштанке, в сговоре с целью присвоения бюджетных средств.