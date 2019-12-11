В Николаеве хотят разорвать контракт с главврачом роддома №1 Волоховым - бюджетная комиссия горсовета против этого

С главврачом николаевского родильного дома №1 Евгением Волоховым могут разорвать контракт из-за того, что данное учреждение стало единственным в городе, которое не получило лицензию на медицинскую практику от Нацслужбы здоровья Украины. Еще одна причина, это то, что Волохов самовольно принял решение потратить деньги, который горсовет выделил на покупку аппарата УЗИ, на приобретение другого оборудования.

Об этом стало известно в среду, 11 декабря в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, начальница горздрава Ирина Шамрай сообщила, что управление обратилось к Евгению Волохову и предложило свою помощь в оформлении пакетов документов для выхода на лицензионную палату, однако тот документы не предоставил и заявил, что учреждение справиться самостоятельно. Однако, пока лицензию роддом до сих пор не получил и на данный момент учреждение закрыто «на помывку».

Первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что это вопиющая ситуация для города и добавил, что именно главврач отвечает за наличие правовых оснований работы. По его словам, Волохов в четвертый раз подал документы на получение лицензии и в четверг, 12 декабря МОЗ будет рассматривать этот вопрос.

Также, депутат Артем Грозов поинтересовался по поводу ситуации с покупкой оборудования, которое было закуплено без целевого направления. Ирина Шамрай сообщила, что средства выплачены не были.

— Ермолаев (Андрей Ермолаев - директор антикоррупционного департамента горсовета, который держал на контроле данный вопрос, - ПН) рассмотрел данный вопрос, написал городскому голове докладную. Там предложение разорвать контракт городского головы с главврачом роддома №1 Евгением Волоховым на основании всех обстоятельств. Такой вывод есть, - прокомментировал Владимир Крыленко.

Однако, большинство присутствующих членов комиссии выступило против разрывания договора с Евгением Волоховым по той причине, что он хороший врач и разбрасываться такими кадрами, когда в медицинской сфере недобор - непозволительно. При это, депутат Артем Грозов отметил, что он поддерживает решение о том, чтобы разорвать договор с главврачом роддома.

В итоге, комиссия рекомендовала первому вице-мэру Владимиру Крыленко решить вопрос с Евгением Волоховым в положительном ключе для всех сторон.

Напомним, как на заседании исполкома Николаевского горсовета раскритиковали главврача роддома №1 Евгения Волохова. Позже вопрос данного учреждения обсуждался на сессии городского совета, где Ирина Шамрай рассказала, что по словам Волохова роддом документы не готовил, а заключил контракт с юридической фирмой. В связи с этим, управление здравоохранения вынуждено было приостановить деятельность роддома.

Кроме того ранее сообщалось о гибели роженицы в роддоме №1 и что в этом году родственникам умершей девушки из бюджета выплатили 414 тысяч гривен компенсации, а в прошлом – 175 тысяч. Потом в судебном порядке эти средства планируется взыскать регрессом с виновников происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что что на скамье подсудимых по этому делу находились три врача роддома №1, они обвинялись в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти девушки-роженицы. Однако, суд даже не начал рассмотрения производства по сути, так как прокурор буквально сразу заявил ходатайство о том, что поскольку сроки привлечения обвиняемых к уголовной ответственности истекли, есть основания для освобождения их от ответственности и закрытия уголовного производства. Позже суд освободил от ответственности самого Волохова.

В марте 2016 года Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений постановление о закрытии уголовного производства в отношении врачей родильного дома №1 Николаева, главным врачом которого является бывший депутат городского совета Евгений Волохов.

Гражданские иски семьи погибшей, о возмещении компенсации за моральный и материальный ущерб, в обоих случаях были оставлены без внимания.

Однако спустя год, в январе 2017 года, Центральный районный суд поставновил, что ответственны за диагностично-лечебную помощь погибшей несколько медработников роддома №1, в том числе заведующий отделением акушерской патологии, доктор-терапевт женской консультации №1, доктор акушер-гинеколог отделения акушерской патологии и зам главного врача медицинской части. Также экспертной комиссией было признано, что выбранная тактика лечения была необоснованной, а смерть роженицы - предупредительной.