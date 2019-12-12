В Николаеве с маршрута №88 сняли два автобуса: «Из-за ненадлежащего санитарного состояния»

В Николаеве из-за ненадлежащего санитарного состояния сняли два автобуса с маршрута №88.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Сотрудники управления транспортного комплекса горсовета и патрульные 10 декабря проверили выполнение условий договора на перевозку пассажиров, а также техническое состояние «маршруток». Проверили 11 автобусов, обнаружили нарушения на маршрутах №88, 34, 21, 1. Среди нарушений: неудовлетворительное санитарное состояние салона; неработающие GPS-трекеры; отсутствуют личный страховой полис водителя, трафарет с номером маршрута, отсутствует схема маршрута.

Также сообщили, что перевозчики обновили два салона автобуса - фирма «ПИК» на маршруте №91 и «Эталонавто» на маршруте № 1.

Напомним, что ранее в Николаеве с маршрута №3 сняли два автобуса, в которых грязные салоны.