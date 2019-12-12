Ингульский центр админуслуг в Николаеве планируют сдать в эксплуатацию до конца года, но не хватает большей части сотрудников

В Николаеве отделение центра админуслуг в здании Ингульской районной администрации после ремонта планируют сдать в эксплуатацию уже до конца 2019 года.

Об этом в среду, 11 декабря, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии горсовета по вопросам бюджета сообщил директор департамента админуслуг Дмитрий Лазарев, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Ингульский районный ЦПАУ планируется открытие до конца года - сдача объекта в эксплуатацию. Но запуск его будет возможен, когда будут назначены дополнительные штатные единицы, о которых я просил. Техника уже установлена, протестирована и подключена к каналам связи, что касается сопутствующих вопросов: зоны ожидания, ресепшн - это все готово, - отметил директор департамента предоставления админуслуг Дмитрий Лазарев.

Члены комиссии посоветовали чиновнику объявлять конкурс на замещение вакантных должностей и брать людей в резерв, чтобы не было очередей.

— Я смотрю, что вы зайдете туда в полную нагрузку с 1 апреля с численностью, со всем остальным. Думайте, может по сокращенной процедуре пойти на конкурс? - предложил депутат Сергей Карцев.

На это Дмитрий Лазерев отметил, что у него есть в резерве часть администраторов, которые при появлении ставки займут должности сразу без конкурса, а пока штат укомплектован только на 40%.

Также депутаты отмечали, что претензий к работе Лазарева у них нет, однако ЦПАУ в Ингульском районе должен работать как только, как он запуститься. Поэтому депутат Сергей Карцев сказал чиновнику, что если есть проблемы с исполнительной властью, то пусть обращается к ним и они подставят ему свое плечо.

Напомним, начальник Центра предоставления административных услуг Дмитрий Лазарев в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.

Мэр Николаева Александр Сенкевич 4 июля заявил, что поставил задачу перед подчиненными ко Дню Города открыть в здании Ингульской администрации новый Центр предоставления административных услуг.

Однако договор на капремонт помещений в Ингульской администрации, где размещается ЦПАУ, подписали с подрядчиком ООО «ИТЦ «Николаевбуд» только 15 августа. Стоимость работ - 1,3 миллиона гривен. И по графику работы должны завершить до 31 декабря 2019 года.