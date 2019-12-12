Наша цель – помогать, а не наказывать, – и.о. главы николаевской налоговой Прокофьев о введении системы РРО

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Дмитрий Прокофьев
И.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев рассказал, что основная цель в работе его ведомства – это помочь бизнесу безболезненно перейти на систему программного РРО, а не штрафовать его и наказывать.

Об этом шла речь в эфире программы «Тема дня» на «UA: Суспільне».

Напомним, что к 2021 году около 30 тысяч предпринимателей Николаевщины должны перейти на систему РРО – покупатели с помощью нарушителей смогут получать «кешбэк».

По словам Прокофьева, использование системы существенно не изменит условия деятельности предпринимателей.

– Они как оказывали услугу, как продавали товар, так и будут это делать. Но будут обязаны выдавать покупателям фискальный чек. Они будут на едином налоге, как и были. Также есть норма, что с 1 января 2021 года граничный объем дохода предпринимателей 2-й группы увеличен с 1,5 миллиона гривен до 2,5 миллионов гривен. Это для предпринимателей очень хорошая новость. Потому что мы с ними общаемся каждый день и часть из них не против кассовых аппаратов, но у них очень маленький объем оборота товаров, который уже много лет не изменялся, – рассказал глава николаевской налоговой.

Прокофьев отметил, что программное РРО будет создано впервые в Украине. Кроме того, сама программа будет бесплатной для пользователей.

– Они смогут в электронном виде отправлять покупателю фискальные чеки или просто регистрировать их на сайте ГНС. Программу можно будет скачать на сайте и использовать в своей деятельности, – рассказал Прокофьев.

По мнению и.о. начальника управления, новые правила создадут равные конкурентные условия для всех предпринимателей.

– Для налоговой службы цель не штрафы или какие-то наказания. Мы основной целью считаем помочь предпринимателям, чтобы они безболезненно и комфортно восприняли эти изменения и начали работать по новым законам. Мы хотим предоставлять им помощь, а не штрафовать их и наказывать, – подчеркнул Прокофьев.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что предприниматели третьей группы упрощенной системы налогообложения будут обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО) при безналичных операциях.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество