Фонд Ахметова передал 200 новых «скорых» для всей Украины – Николаевская область пока получила четыре «Peugeot Boxer»

"Скорые" марки "Peugeot Boxer" В Киеве состоялся финальный этап национального проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. В частности, Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил четыре автомобиля.

Об этом сообщается на сайте Фонда Рината Ахметова.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2019 года объявил о передаче новых машин скорой помощи в более чем 100 специализированных детских больниц.

Так, 30 уникальных спецавтомобилей на базе внедорожника «Toyota Land Cruiser», оборудованные по последнему слову медицинской техники, отправились спасать жизни в труднодоступных и удаленных регионах Украины. Член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко отметила, что данный проект довольно уникальный в области неотложной медицины за все время независимости Украины, потому что впервые машины передали по всей стране в таком количестве; впервые каждая область получила неонатальную скорую и впервые отдаленные ОТГ получили скорые-внедорожники.

«Уникальный проект и по своему масштабу, и по срокам. Двести современных европейских машин, которые дадут доступ к качественной медицинской скорой неотложной помощи людям по всей Украине. Во всех областях порядка трех тысяч населенных пунктов будут обслуживать автомобили, которые передал Фонд Рината Ахметова медикам», – отметила Наталья Емченко.

Отмечается, что в каждую без исключения область Фонд Ахметова передал от 7 до 10 машин. Больницы, амбулатории и станции скорой помощи получили от Рината Ахметова 114 «реанимаций на колесах», детские больницы – 22 неонатальные скорые, которые позволяют спасать жизни новорожденных деток. В самые отдаленные населенные пункты уехали 64 уникальных медицинских внедорожника, которым не страшны ни горная местность, ни бездорожье.

В комментарии «Преступности.НЕТ» главврач областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Николаевской области Андрей Самойлов сообщил, что центр получил четыре таких автомобиля марки «Peugeot Boxer», которые пришли недели две-три назад.

— Мы получили четыре машины. Пока что это всего четыре, если будут еще поставки, то будем получать. Сейчас один автомобиль на ходу, а три мы еще оформляем, на днях уже будут ездить, - сообщил главврач областного центра экстренной медицинской помощи Андрей Самойлов.

На уточняющий вопрос, хватает ли водителей «скорых» главврач ответил, что по области не хватает 25 водителей. Также существует потребность в обновлении и самого подвижного состава - примерно 40 автомобилей.

— Дело в том, что величина не стабильная, машины выходят из строя, ломаются, попадают в ДТП, эта величина меняется изо дня в день. Ее невозможно просчитать правильно, это же техника. У нас есть управление охраны здоровья, которым мы подчиняемся, всю информацию и заявки по автомобилям мы подаем их, и она идет дальше. Ежегодно, каждый квартал мы подаем массу информации по потребностям. В следующем году планируется выделение средств на закупку автомобилей, - сообщил Андрей Самойлов.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал за год обновить весь автопарк скорых, в частности, чтобы машины были не старше 6 лет. В связи с этим на уточняющий вопрос, какого года выпуска самые старые автомобили в центре экстренной медицины, главврач сообщил, что это 2011-2012 год.

Справка:

Проект «200 скорых для Украины» реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Двести новых, оборудованных по европейским стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.