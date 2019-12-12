В николаевской многоэтажке затопило подвал – работники облтеплоэнерго устранили причину затопления

В среду, 11 декабря, в областное коммунальное предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» поступило обращение от председателя ОСМД о затоплении подвала жилого дома по улице Троицкая, 222, которое работники предприятия ликвидировали.

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Прибыв по данному адресу, работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», помогая сотрудникам ОСМД, нашли причину затопления подвала дома, а именно выведенный из эксплуатации инженерный ввод, который наполнялся сточными и канализационными водами. Для устранения затопления, были проведены работы по демонтажу, герметизации и засыпке грунтом тепловой камеры, которая не эксплуатируется, но через которую проникали сточные и канализационные воды в жилой дом Троицкая, 222.

Напомним, как ранее «Николаевоблтеплоэнерго» отремонтировало сети отопления, поврежденные недобросовестным подрядчиком.