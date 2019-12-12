На Николаевщине восстановили памятник жертвам Холокоста, который вандалы разрисовали свастикой

На границе Врадиевского и Кривоозерского районов Николаевской области восстановили памятник жертвам Холокоста, который в августе текущего года повредили вандалы.

Об этом говорится на странице «Культурно-творческая Кривоозерщина» в Facebook.

Памятник был установлен в 2007 году на месте расстрела 7003 евреев в годы войны на границе Кривоозерского и Врадиевского районов, вблизи села Березки.

«В августе этого года произошел ужасный акт вандализма - повреждено памятный знак жертвам еврейского населения Кривоозерского района. Вандалы нанесли сооружению огромный ущерб, выцарапав на нем со всех сторон глубокие царапины, изображение нацистской свастики. Ни один сантиметр гранита не остался целым. Невозможно было без боли смотреть на те ужасные борозды....», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это событие «сплотило вокруг себя многих просто неравнодушных людей, должностных лиц, общественных деятелей, мастеров, не только с Кривоозерщины и Врадиевщины, но и со всей Украины и из-за рубежа».

Таким образом, 10 декабря, памятник восстановили.

Как известно подобное преступление произошло в селе Богдановка Доманёвского района. Позже прокуратура вручила подозрение жителю Киевской области за осквернение памятника жертвам Холокоста в селе Богдановка Доманевского района.