Президент Украины посмертно наградил орденом «За мужество» троих военнослужащих николаевской бригады морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденами военнослужащих николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом свидетельствует указ главы государства №897/2019.

Глава государства постановил за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга наградить посмертно орденом «За мужество» III степени трех николаевских морских пехотинцев: старшего матроса Юрия Волка, старшего матроса Степана Криля и солдата Андрея Проценко.

Юрий Волк погиб 10 октября 2019 года на фронте на Донбассе. Он воевал в рядах морских пехотинцев с октября 2016 года. В 2018 году воин уже был ранен, после лечения он вернулся в ряды морпехов.

Спустя несколько дней, 16 октября, в зоне проведения Операции объединенных сил старший матрос Степан Криль получил ранение вследствие обстрела, но оно оказалось несовместимо с жизнью. Криль был родом из Луганской области, и с 2015 года стал на защиту Украины.

Андрей Проценко погиб 2 сентября в районе Водяного от пулевого ранения. Военнослужащий родом из Винницкой области, и был откомандирован в николаевскую 36-ю бригаду.