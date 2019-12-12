Директор ДЖКХ заявил, что в Николаеве до сих пор нет завода по переработке мусора из-за «инвесторов», которые не давали реальной гарантии строительства

В Николаеве до сих пор нет завода по переработке мусора, потому что инвесторы, которые приезжали в город со своими предложениями не давали реальных гарантий строительства. Об этом в среду, 12 декабря, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам бюджета, сообщил директор департамента ЖКХ Николаева Сергей Коренев, передает корреспондент «Преступности.НЕТ». Чиновник пришел на комиссию для утверждения программы обращения с ТБО в Николаеве на 2020 - 2022 года. По его словам, общая стоимость программы на три года -120 миллионов гривен. — На обновление техники нужно 35 миллионов гривен, на приобретение контейнеров для сбора ТБО – 16 миллионов 950 тысяч, 3 миллиона – на контейнеры для сбора вторсырья, 2 миллиона 880 тысяч – на технику для вывоза вторсырья, 6 миллионов 240 тысяч гривен – на приобретение и монтаж углубленных контейнеров, 6,3 миллиона - приобретение мусоровозов для углубленных контейнеров, 12,2 миллиона – на строительство сортировочной линии, 750 тысяч гривен – покупку 10-кубов контейнеров, 4,7 миллиона - две машины для вывоза контейнеров. Также заложили 1,5 миллиона гривен на проектирование рекультивации существующего полигона и 500 тысяч гривен на реконструкцию хозяйственной зоны полигона, - сообщил чиновник. Депутат Вячеслав Апанасенко поинтересовался, почему в городе до сих пор нет мусороперерабатывающего завода, хотя более 30 раз приезжали различные инвесторы и предлагали свои проекты.

— Почему мы не движемся в том направлении, на который мы взяли курс четыре года назад. Объявляли конкурс, есть много участников, которые бы хотели инвестировать в данный регион. Все что необходимо было им предоставить, это морфологический анализ нашего мусора. После чего они бы выделили деньги и начались работы. Единственное, что нужно было от нас, это гарантии того, что они минимум 10-15 лет будут получать мусор из Николаева. И они бы строили сортировку, пересортировку, разделяли бытовые отходы на ТБО, строят завод. Все это готовы были организовать. Но потом все прервали. Почему мы опять двигаемся, извините меня в Ж? – поинтересовался депутат.

На что директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщил, что завода до сих пор нет, так как ни один из инвесторов и их программы не предполагали конкретно строительство завода по переработку мусора.

— Мусороперерабатывающий завод это три составляющих: биогазовый комплекс, сортировка и мусоросжигание. Много ли вы знаете примеров в Украине строительства такого завода? Ни одного. Так вот, ни одно предложение, которое приходило в Николаев не содержало в себе реальную гарантию строительства мусороперерабатывающего завода. Были предложения относительно строительства сортировочных линий, биогазового комплекса, который уже у нас реализован. Но, ни один инвестор не дал гарантии по строительству фактически теплоэлектростанции для сжигания мусора, которая стоит минимум 50 миллионов евро, - заявил чиновник.

В итоге, члены комиссии рекомендовали вынести данную программу на рассмотрение сессии горсовета, а также попросили директора ДЖКХ внести в программу некоторые корректировки.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние 10 лет рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также стало известно, что завод не могут построить, так как мэрия не выделила под него землю.

Стоит отметить, что в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.».

В марте 2019 года, Александр Сенкевич отметил, что на территории города нет мусороперерабатывающего завода не только из-за отсутствия места, но и инвесторов-мошенников, которые не готовы вкладываться.

В частности, мэр Александр Сенкевич заявлял, что любые инвестиции в строительство сортировочной линии будут глупыми, так как это обяжет власть на какое-то время отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода.

Как известно, 13 августа в Николаевской мэрии подписали меморандум о строительстве сортировочной линии и комплекса по сбору биогаза на полигоне ТБО.

Однако, несмотря на подписанный меморандум, к строительству сортировочной линии не приступили, и мэр Александр Сенкевич сообщил, что это связано с различными жалобами касательно того, что меморандум был подписан без проведения конкурсу, поэтому он поставил задачу новому директору КП «Николаевкоммунтранс» Андрею Вецало провести инвестиционный конкурс и определить победителя.

При этом, 26 ноября, в Николаевском городском совете очередная компания озвучила намерения построить для Николаева завод по переработке мусора.