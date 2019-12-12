«Теплый дом»: ученики Николаевской ООШ №34 попали в мир энергоэффективности

В рамках образовательного проекта «Мир энергоэффективности для детей» ученики 8-го класса Николаевской общеобразовательной школы №34 посетили Центр энергоэффективности.

Об этом сообщается на странице департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Заместитель директора Центра энергоэффективности Татьяна Тимошина провела для школьников экскурсию, где ознакомила их с новейшими техологиями по энергосбережению. Также для юных николаевцев провели викторину, в ходе которой школьники достаточно удачно отвечали на вопросы, касающиеся энергетики и энергосбережения.

Детям рассказали, чем энергосберегающие лампы отличаются от обычных, которые являются альтернативными видами энергии и каким образом работает солнечная батарея. Школьники узнали, как можно экономить на коммунальных платежах и какие меры следует принять для сохранения энергии.

Кроме того, восьмиклассникам показали фильмы об энергосбережении и угостили сладостями.