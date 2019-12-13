Возле берегов Греции обнаружили корабль, затонувший две тысячи лет назад

У берегов Греции ученые обнаружили останки затонувшего римского судна, возраст которого оценили примерно в две тысячи лет.

Об этом сообщает «Новое время».

По словам греческих исследователей, обломки были обнаружены недалеко от рыбацкого порта Фискардо. Груз, а именно – около 6 тысяч римских амфор, виден на морском дне и находится в хорошем состоянии. Место катастрофы было обнаружено с использованием гидролокатора. Крушение произошло между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.

- Корабль наполовину погребен в осадке, поэтому мы возлагаем большие надежды на то, что если мы пойдем на раскопки в будущем, мы найдем часть или целый деревянный корпус, - сказал Георг Ферентинос из Университета Патры в Греции, который возглавлял изучение результатов.

Корабль, который нашли возле Фискардо – один из четырех самых больших найденных в Средиземном море, и самый большой, найденный в восточном Средиземноморье. Длина корабля – 34 метра, ширина – около 13. Исследователи говорят, что порт Фискардо, вероятно, был важным пунктом назначения на римском торговом маршруте вокруг Средиземного моря.

Еще не решено, будут ли останки крушения поднимать со дна океана, но в случае обнаружения новых артефактов дальнейшие исследования могут раскрыть больше информации об его происхождении. Гидролокатор также может предоставить информацию о том, что могло потопить корабль.

Напомним, что ранее в Средиземном море у берегов Майорки обнаружили другое затонувшее древнеримское судно.