«Готов понести наказание», - полковник Ноздрачев, заявивший о готовности реинтеграции ВСУ и армии РФ, извинился за свои слова

Полковник ВСУ Алексей Ноздрачев публично извинился за свои слова о том, украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР».

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Алексей Ноздрачев заявил, что допустил ошибку во время своего выступления и готов за это понести наказание.

- Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я абсолютно не высказывал позицию руководства ВСУ, это моя вина, и я ее осознаю, – прокомментировал военный.

Кроме того, по словам полковника, начальник Генштаба инициировал служебное расследование касательно действий военного.

- Моя личная позиция – патриотичная, подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Мне жаль за эту ошибку, – заявил Ноздрачев.

Напомним, ранее начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому.