Исполкому не хватило одного голоса, чтобы утвердить места продажи елок в Николаеве – предприниматели будут реализовывать их незаконно

В пятницу, 13 декабря, члены исполкома Николаевского горсовета не утвердили перечень мест для торговли новогодними елками и украшениями в течении двух недель.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Исполком должен был утвердить перечень мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями на территории Николаева на срок с 17 декабря по 31 декабря.

Всего в Ингульском районе для продажи елок определили 55 мест, в Заводском районе – 72 места, в Центральном районе – 68 мест и в Корабельном районе – 3 место.

В ходе обсуждения вопроса, член исполкома Александр Трифонов поинтересовался, как поступают чиновники, если на одно место претендуют два предпринимателя. На что замдиректора экономического развития Николаевского горсовета Александр Курляк сообщил, что на сайте горсовета есть документ касательно мест торговли, с которым могут ознакомиться предприниматели и выбрать себе место. При этом чиновник отметил, что ажиотажа в этом плане нет, и обычно всем достается место. К тому же, в прошлом году некоторые места, которые были закреплены за конкретными предпринимателями, пустовали.

В итоге, при голосовании члены исполкома дали только 11 голосов, чего недостаточно для утверждения проекта решения. Александр Трифонов - воздержался при голосовании.

Директор департамента обеспечения деятельности исполнительных органов Светлана Овчинникова прокомментировала, что елок теперь не будет. А после заседания добавила, что многие предприниматели уже привезли деревья на выделенные им места, и теперь будут торговать ими незаконно.

Напомним, что ранее члены исполкома потребовали разработать порядок, по которому Николаев сможет зарабатывать на предоставлении мест предпринимателям для продажи елок.