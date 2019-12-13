В Николаеве исполком горсовета признал, что скандальный «Телец-ВАК» больше не является исполнителем жилищно-коммунальных услуг

В пятницу, 13 декабря, члены исполкома горсовета Николаева признали решение «Об определении ООО «Телец-ВАК» исполнителем жилищно-коммунальных услуг» таким, которое утратило свою силу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

26 января 2011 года члены исполкома определили ООО «Телец-ВАК» исполнителем жилищно-коммунальных услуг по некоторым домам, которые находились на балансе предприятия. При этом на сегодняшний день действует Закон «Про жилищно-коммунальные услуги» от 2017 года, согласно которому жители сами имеют право выбирать себя управителя многоквартирным домом или же создавать ОСМД.

В свою очередь жители дома по улице Садовая, 34 создали ОСМД, то принятое исполкомом решение в 2011 году создает некоторые препятствия для реализации их прав, поэтому и было подготовлено данное решение.

По словам председателя ОСМД «Садовая-34», именно это решение исполкома 2011 года, которое с 2017 года противоречит законодательству, использовалось ООО «Телец-ВАК» и Анатолием Валеевым, как основной аргумент для препятствования нормальному функционированию ОСМД. В частности, именно это решение исполкома фигурировало во всей аргументации в судебных разбирательствах, к примеру, когда Валеев отказывался передавать жителям дома документацию, которая позволяла бы им воспользоваться своим правом по управлению дома. Напомним, ранее сообщалось, что скандальный застройщик «Телец-ВАК» не выполняет решение суда о передаче документов ОСМД – полиция открыла производство.

В итоге, все присутствующие члены исполкома - 12 человек, поддержали данный вопрос.

После приведения в соответствие к действующему законодательству решения исполкома, ООО «Телец-ВАК» утратил какое-либо право на предоставление услуг дому по по улице Садовая, 34. Теперь скандальный застройщик не имеет права взымать плату с жильцов, оказывать какие-либо услуги и заключать договора с коммунальными службами. Это должно делать ОСМД.

Как известно, жильцы дома на улице Садовой, которые судятся со скандальной фирмой «Телец-ВАК». за лестничные площадки и чердаки.

Как оказалось, в 2017 году решением большинства жильцов было создано ОСМД, так как фирма «Телец-ВАК» ненадлежащим способом осуществляла функции управителя. В итоге застройщик отказался передавать дом на баланс ОСМД, заявив, что он является владельцем нежилых помещений, а, значит, также должен принимать участие в собраниях ОСМД. В итоге суд стал на сторону ОСМД и обязал «Телец-ВАК» передать на баланс объединения дом и всю необходимую документацию.

Как известно, фирма «Телец-ВАК», занимающаяся строительными работами, принадлежит Анатолию Валееву – бывшему президенту МФК «Николаев», покинувшему клуб в конце 2012 года.

Стоит отметить, что ранее «Телец-ВАК» фигурировал в скандале с недостроем, который имеет два адреса: улица Чигрина, 94 и улица Садовая, 34. Более 100 человек купили квартиры в доме по адресу: улица Чигрина, 94 еще в 2009-2012 годах. При этом, по словам покупателей, фирма предлагала им заключить типовой договор про долевое участие в строительстве дома, и обещала завершить строительство в конце 2009 года. И на данный момент строительство данного объекта не завершено. По словам покупателей, Валеев утаивает информацию касательно готовности объекта, а также игнорирует требования вернуть деньги.

Также, по их словам, в 2012-2013 годах «Телец-ВАК» распространил информацию о строительстве дома по улице Садовая, 34 и начал продавать квартиры в этом доме по второму разу. В ГАСК покупателям ответили, что в реестре отсутствуют записи относительно документов, в которых указан объект строительства многоквартирный дом 34 по улице Садовая. Сам же Валеев сказал им, что это ошибка. Также они добавили, что в мае 2017 года судья Заводского суда приняла решение в пользу фирмы.

Примечательно, что некоторое время назад, судья николаевского хозсуда Олейняш, проигнорировав ОСББ, стала на сторону скандального застройщика «Телец-ВАК» – на нее хотят жаловаться в ВСП.