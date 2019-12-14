На Николаевщине мужчина возле своего дома обнаружил артснаряд во времен прошлых войн – саперы уничтожили находку

В четверг, 12 декабря, николаевские пиротехники уничтожили артснаряд, найденный в Баштанском районе.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения путем контролируемого подрыва уничтожила артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен прошлых войн.

Накануне опасную находку обнаружил мужчина во время проведения земляных работ на территории частного домовладения по улице Малиновского села Зеленый Яр. Во время дополнительного обследования участка, пиротехники ГСЧС больше взрывоопасных предметов не обнаружили.

Напомним, как ранее недалеко от трассы возле Николаева нашли минометную мину.