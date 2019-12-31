«Вперед в 19-й век» или «Все справедливо»: С чем связано закрытие набора учеников в 10-12 классы в некоторых школах Николаева

Из года в год в Украине постоянно внедряют какие-то новые социальные реформы. Последняя из них, которая до сих пор на слуху у всех - главная образовательная реформа «Новая украинская школа», которую заработала с 1 сентября 2018 года. Как все помнят, не все так гладко было с началом этой реформы: не было нужных парт, не все преподаватели смогли быстро перестроиться на новый лад, не все классы были готовы принять школьников по новым правилам. К тому же с 2018 года снова ввели 12-летнее школьное образование, которое, по словам чиновников, направлено на качественное профильное образование, чтобы ученик мог выбирать направление обучения и часть предметов, которые будет изучать углубленно.

Не успели все забыть о ней, как николаевских родителей и школьников ждет новая «перезагрузка». Не так давно николаевцев шокировал факт закрытия 10-12 классов в части школ города. Свои возмущения они пишут в соцсети Facebook, выступают по данному вопросу на заседаниях исполкома и в том числе жалуются представителям местных СМИ.

К примеру, на нашу редакционную почту пришло письмо от жительницы Николаева, которая было недовольно тем, что согласно «Дорожной карты приведения сети учреждений общего среднего образования Николаева» в 28-ми школах города не будет 10-11-х классов.

«Мой ребенок учится в девятом классе школы №46 и планирует учиться 11 классов, но теперь чтобы закончить полное общее образование нужно переходить в другую школу, в ближайшую украинскою школу, в которой оставили 10-11 классы добираться с двумя пересадками. То есть район Херсонского шоссе (старый Водопой) весь остался без школы, в которой можно получить полное образование. Это притом, что в 46 школе будущих учеников, которые идут в 10-й класс уже 40 человек», - пожаловалась мама одного из учеников.

В частности, многие горожане заявляют, что таким образом власть нарушает конституционные права на образование для наших детей.

Данный факт о закрытии набора в 10-й класс возмутил и родителей учащихся в николаевской школе №39. Об этом в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook написал Андрей Волкодаев. По словам мужчины, данную информацию сообщили на одном из школьных собраний. К тому же такая участь ждет еще 13 школ города, а всего в Николаеве останется 5-6 школ типа лицей, в которых и будут учиться 10-12-классники.

«Уважаемые чиновники управления образования. Просим вас разъяснить, на основании какого Закона Украины или другого нормативного акта Центральных органов власти в Николаеве планируется ограничение доступа старшеклассников к получению образования в средних школах. А конкретно - закрытие с нового 2020 учебного года набора в 10 класс СШ №39? По имеющейся информации от знакомых, аналогичная ситуация ещё в 13 школах города, а с 2021 года во всех остальных», - сообщил Андрей Волкодаев.

Многие родители боятся, что их дети останутся с неполным средним образованием. Помимо этого, Андрей Волокдаев предположил, что данные изменения «на небывалый уровень поднимают коррупцию в сфере образования, так как конкурс аттестатов ожидаемо превратится в конкурс благотворительных (и не очень) взносов родителей».

«А большинство детей города будет лишены возможности получить полное среднее образование и в дальнейшем определиться с высшим образованием. Вперёд в 19 век? Да здравствует трудовой класс и начальная школа?» - отметил он.

«Стране нужен рабочий класс! Умы уже уехали! Будем добивать тупыми реформами медицину, сферу образования, потому что тупым, больным стадом легко управлять!» - возмущались николаецы.

Однако, есть и те родители, которые считают, что многие николаевцы «подняли кипишь» и «делают из мухи слона», ведь никто не забирает у учеников право на образование.

«Никто не лишает детей права на поступление в ВУЗ. С чего вы это взяли? Вы читали, зачем проводят данную реорганизацию? Не должен каждый ребенок идти в университет. Это право нужно заслужить. Разве нет? Если у ребенка хороший балл аттестата в 9 классе, добро пожаловать в лицей. А нет, ну тогда все справедливо. В 8-9 классах дети уже достаточно взрослые и мотивированные. Они вполне понимают, что от их стараний зависит их будущее. Да, неудобно будет добираться тем, кто привык к школе возле дома. Но это мелочи жизни. Было бы отлично, если бы в лицеях преподавали лучшие из лучших. Возможно, не нужны были бы репетиторы для сдачи ЗНО. Те, кто не попадает в лицей из- за плохих оценок, будут иметь возможность поступить в ВУЗ в будущем, после окончания колледжа. Ребенок не будет протирать в школе ещё 2 года, а получит специальность. Потом сдаст ЗНО и в универ. Что не так?» - написала свое мнение одна жительница.

Некоторые родители отмечают, что с новыми правилами будет даже лучше. Ведь дети сами будут мотивированы учиться и получать в дальнейшем престижную профессию. К тому же от этого станет лучше всем, ведь в итоге будут выпускаться реально специалисты, а не люди, просто просидевшие и прослушавшие лекции и семинары.

«Я слежу за успешностью учеников школ. Ознакомьтесь. Вы будете удивлены и огорчены. Заслужил - это значит: не родители заплатили, а потрудился хорошо. Будет конкурс, лучшие попадут в лицеи, надеюсь в лучшие школы (в плане материально-технического обеспечения), к лучшим учителям. Это ведь логично, что лучшим достается лучшее? Остальные пойдут заканчивать полное среднее образование в другом месте (те же колледжи, ПТУ, как они там сейчас называются), параллельно получая профессию. Посчитайте, если не ошибаюсь, остаются лицеями 12-14 школ, плюс ныне действующие лицеи, коллегиум и т.д. в общей сумме около 20 школ. Вполне достаточно. Или у нас все отличники? Почему всех так пугает непрохождение в лицей? Это родительские комплексы? Откуда это? Очень грамотный подход. Или вам сейчас нравится, что в наш Пединститут идут с минимальными баллами ЗНО? А потом вот ЭТО идёт работать в школу. А мы вздыхаем: «Ну надо же, перевелись учителя нынче». Давайте смотреть правде в глаза, не должны все подряд поступать в университеты. Это прерогатива избранных. Вы же хотите себе хорошего доктора, учителя, инженера и т.д. Так вот суть лицеев как раз в подготовке к поступлению», - считает еще одна жительница города.

Данный вопрос также поднимался и на заседании гуманитарной комиссии, однако на ней больше выступали сами депутаты, которые не понимали принципы отбора школ. По их мнению, есть школы по лучше, как в плане успеваемости учеников, так и в плане материально-технической базы, которые бы могли войти в список школ со старшими классами, однако уже тогда начальница образования Анна Лычко говорили об одном из критериев – вместительность школ, которая не позволяет некоторым учебным учреждениям открыть наборы в 10-12 классы.

К тому же, по ее словам, в школах Николаева с каждым годом меньше наполняемость старших классов, и чаще всего это лишь один старший класс, что не соответствует законодательству о разделении старшей школы на профильные направления. Такая маленькая наполняемость связана с тем, что многие ученики после окончания 9-го класса идут в техникумы или другие образовательные учреждения.

В связи с запросом общественности, мы решили разобраться в этом вопросе и обратились к чиновникам николаевской мэрии.

Так, Управление образования Николаевского городского совета под одной из публикаций подобного характера сообщило, что одним из основных критериев к выработке «Дорожной карты оптимизации сети учреждений общего среднего образования на 2019-2022 годы» было обеспечение права каждому человеку получать начальное (I уровень образования) и базовое среднее образование (II уровень образования) в учебном заведении, наиболее доступном и близком к месту жительства.

«В соответствии с п. 7 ст. 12 указанного Закона, получение профильного среднего образования предусматривает два направления: академическое - 3-летнее профильное обучение в учреждениях среднего образования III степени (углубленное изучение предметов для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения); профессиональное - в профессиональном лицее (получение общего среднего образования и профессии), ориентированное на рынок труда», - сообщили в управлении образования.

Также министерство образования и науки Украины определило ориентировочные критерии, по которым может формироваться сеть старших профильных школ в Украине:

- проектная мощность здания школы должна быть рассчитана на менее 300 учащихся;

- необходимо наличие 4 классов в каждой из параллелей;

- профильный лицей должен быть отдельным юридическим лицом и не должен обеспечивать получение образования на других уровнях.

При этом, в гороно отмечают, что указанные критерии на сегодня не закреплены ни одним нормативным документом.

В комментарии «Преступности.НЕТ» первый вице-мэр Владимир Крыленко пояснил, что в данной ситуации нет ничего плохого, ведь в действующем Законе Украины указывается, что с 2021 года школы должны получать государственное финансирование, если местная власть предоставит 10-классникам право выбора.

— МОЗ настаивает, что это должно быть три варианта выбора. В связи с этим в старших классах в параллели должно быть не менее трех классов. Кто нам позволит из местного бюджета финансировать старшие классы, если будет государственное финансирование? Если мы не приведем школы в соответствие к требованиям, мы попросту не получим финансирование. У нас есть на это следующий год, - сообщил Владимир Крыленко.

По его словам, в городе останется до 20 школ (всего в городе 60 школ, - ПН), которые будут иметь I-III степень образования, то есть с первого по 12 класс.

— Те школы, которые будут иметь полный набор классов, это будут только те школы, которые могут вместить в себе тысячу детей. Тогда это возможно. Поэтому школы, где паспортная вместимость 300-600 человек они просто не могут выполнить условия, прописанные в Законе. Мы это объясняли директорам, конечно, возможны какие-то неудобства, но это не инициатива городского совета, не решение исполкома или сессии, или городского головы, это Закон Украины, - добавил первый вице-мэр.

Что касается критерия доступности учеников к школам, то, по словам Владимира Крыленко это больше относиться к ученикам младшей школы, а для 10-12 классов это не рассматривается. В частности, на уточняющий вопрос, возможно ли будет организовать подвоз младших классов в школы, вице-мэр ответил положительно, и этот вопрос будут решать, если будет такая надобность.

— 10-е классы это же как ПТУ, техникумы, какая там может быть доступность? Если кто-то хочет идти в медицинский техникум, так он у нас один и находится в конкретном месте. И никто не жалуется на месторасположение, на доступность, - прокомментировал чиновник.

К тому же чиновник отметил, что данный процесс не затронет учителей, возможно, кого-то придется перевести в другую школу, но увольнять их никто не будет, ведь в городе и так недобор по квалифицированным педагогам.

— Просто к этому нужно подготовиться, нам дали на это три года: в 2018 году объявили об этом, и у нас есть 2019-2021 года, чтобы провести разительную работу, всем все объяснить, - подытожил вице-мэр Владимир Крыленко.

Начальница управления гороно Анна Лычко отметила, что на данный момент Законы Украины «О среднем образовании» находиться на рассмотрении в парламенте и в декабре должно быть принято окончательное решение.

— Мы еще ждем, потому что концепция предыдущего Министерства образования и теперешнего они немного отличаются. Поэтому решение по набору учащихся в 10 класс в 2020/2021 учебном году будет принято после вступления в силу Закона Украины «О среднем образовании». У нас есть первоочередные наработки, все знают, что изменений нам не миновать, но окончательная точка – это Закон «О среднем образовании», - прокомментировала Анна Лычко.

Как уже давно замечено все нововведения с треском и нехотя принимаются нашими гражданами. Несмотря на это, николаевские чиновники готовы к «перезагрузке» и в случае непредвиденных проблем готовы их решать, по крайней мере так они говорят. Говорить о том, что все уже решено рано, ведь Закон окончательно еще так и не приняли, возможно команда нового Президента Владимира Зеленского привнесет в образовательную сферу что-то более прагматичное для подрастающих умов нации, а может быть переделает его настолько, что дорожные карты и тактики налаживания процесса придется переделывать «с нуля» и данный материал с разъяснениями станет неактуальным. Однако, насколько позитивно или негативно повлияют данные изменения на сферу образования покажет только время.