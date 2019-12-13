«Ее обижают, эту область», - в Николаеве глава «Укравтодора» представил нового начальника Службы автодорог и рассказал о планах

В пятницу, 13 декабря, в Николаеве прошла встреча главы «Укравтодора» Александра Кубракова и новоназначенного руководителя Службы автодорог Николаевской области Владислава Невеселого с представителями предприятий, занимающихся ремонтом дорог, и директорами местных райавтодоров.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Александр Кубраков, обращаясь к фирмам-подрядчикам, заявил, что будет следить за сроками выполнения работ, отметив, что технический надзор теперь будут осуществлять европейские компании, которые дорожат своей репутацией. Также он представил депутата Николаевского облсовета Владислава Невеселого в качестве нового начальника Службы автодорог Николаевской области. Сам Невеселый поблагодарил «новую команду» заявил, что «болеет» ремонтом дорог, поскольку ранее также принимал в этом активное участие.

— Меня зовут Владислав. Фамилия моя Невеселый. Вообще, по жизни я веселый человек. (…) Я был, в принципе, активистом, тем человеком, который занимался вопросами качества дорог. Сейчас я здесь благодаря новой команде, благодаря Александру. Сейчас появляются люди, которые помимо знаний, обладают разными душевными качествами, они смотрят на людей, кто бы реально болел областью, болел тем делом, которое делает. Однозначно, рад за то, что в нашей области дали возможность появиться местному жителю, потому что все время, на протяжении многих лет, были люди, которые приезжали. Я понимаю всю ответственность, которая на меня возложена и те ресурсы, которые у нас будут в следующем году, моя планка – не только использовать этот ресурс, а просить еще, так как я знаю, что если кто-то не справляется, чтоб это распределяли на нас, - сказал Невеселый.

Сам же Кубраков отметил, что Николаевскую область часто обделяют.

— Николаевщину, ее обижают, эту область, - отметил глава «Укравтодора».

Чиновник заявил, что сетевые компании не хотят работать в Николаеве и области и это плохо сказывается на авторитете региона для инвестирования. Также Александр Кубраков в общих чертах пояснил новую схему работы дорожных служб и подрядчиков – она заключается в том, что «Укравтодор» дает финансирование, а фирмы не подводят со сроками.

— Посыл простой – с нашей стороны своевременное финансирование. В этом году тех, кто были вовлечены в проекты, по типу «Мариуполь-Запорожье», видят, что мы выгрызаем, но делаем все вовремя и с вашей стороны ждем тоже, чтобы все делалось вовремя. Никто по три года не будет строить. Если мы будем видеть, что что-то движется не так при необходимом финансировании, то точно никто ничего утверждать не будет, - сказал Кубраков.

В ходе встречи гости также обращались к спикерам. К примеру, начальник Врадиевского райавтодора Ольга Татаренко обратила внимание на то, что у нее и у таких же филиалов «Николаевского облавтодора» нет денег из-за того, что нет работ – ремонты дают делать частным фирмам с посыла того же облавтодора. В контексте этого Татаренко упомянула тендеры, в котором участвовали частные фирмы с техникой и ресурсами облавтодора. Кубраков, в ответ на это, заявил, что подобная работа этих структур прослеживается и в других областях и объяснил это недостатком коммуникации и неправильно понятым посылом децентрализации.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат облсовета Владислав Невеселый вышел из фракции «Відродження», якобы из-за того, что ему предложили возглавить КП «Дирекция по капстроительству». Однако депутат тогда отметил, что никакие должности ему никто не предлагал, а решение выйти из фракции он принял из-за того, что ни один его коллега по фракции не пришел на сессию облсовета.

Напомним, 5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.

А 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.

Также стоит напомнить, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО «Мостдорбуд».

А депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана.

1 ноября стало известно, что Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Спустя несколько часов он заявил, что сделал это под давлением.

После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

5 ноября Харлан отозвал свое заявление об увольнении. Но уже 7 ноября попросил отстранить его от исполнения обязанностей руководителя облавтодора на время проведения проверки.

Позже стало известно, что «Укравтодор» назначил исполняющим обязанности руководителя Службы Автодорог Николаевщины Андрея Кристенко, который ранее занимал должность заместителя начальника.

Также, как ранее написала в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналистка Юлия Акимова, тендер на эксплуатацию дорог разыграли между собой две частные фирмы, при этом в справках о наличии техники у обеих предприятий значилась техника ДП «Николаевский облавтодор».