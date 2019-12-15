Николаевские десантники стали лучшей бригадой среди ДШВ за 2019 год

В Житомире, в командовании десантно-штурмовых войск состоялось подведение итогов деятельности ДШВ Вооруженных Сил Украины за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ.

Во время общего собрания, командующий десантно-штурмовых войск ВС Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк отметил, что основная цель данного мероприятия - это подытожить общие достижения и достижения, подробно разобраться в том, что не удалось сделать по тем или иным причинам, а также определить задачи на следующий 2020.

В своих выступлениях, генералы и офицеры командования ДШВ рассматривали и анализировали различные вопросы по направлениям своей деятельности. В частности были проанализированы результаты выполнения заданий по назначению военными частями и подразделениями в районе проведения ООС, мероприятия оперативной и боевой подготовки, военного сотрудничества, материально-техническое обеспечение, выполнение программы прыжков с парашютом, совершенствование учебной материально-технической базы, состояние финансово-хозяйственной деятельности, работа с личным составом, функционирования внутреннего контроля в воинских частях десантно-штурмовой войск ВС Украины и многое другое.

Командующий десантно-штурмовой войск ВС Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк определил командирам воинских частей приоритетные задачи на текущий 2020.

После этого, командующий ДШВ отметил переходными кубками, грамотами и ценными подарками лучших командиров воинских частей. В частности, по итогам 2019 года, среди бригад лучшей стала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев. А среди отдельных воинских частей – 135-й отдельный батальон управления ДШВ ВСУ.

Также командирам воинских частей были вручены памятные награды с символикой военных частей.

Напомним, что ранее николаевские десантники выиграли соревнования ВСУ в категории лучшая самоходная артиллерия.