Николаевскую налоговую подсветили в национальные цвета и призвали так сделать в других госучреждениях

Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области решило преобразить и украсить фасад здания яркой подсветкой в национальной сине-желтой гамме.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев и, призвав сделать город привлекательнее, передал эстафету другим учреждениям, передает «NikLife».
«Добавили немного красоты любимому городу! Передаем эстафету всем государственным учреждениям и частным компаниям - Давайте вместе сделаем наш Николаев ярче и красивее!!!» — написал в своем посте Прокофьев.