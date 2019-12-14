Николаевскую налоговую подсветили в национальные цвета и призвали так сделать в других госучреждениях

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Главное управление  Государственной налоговой службы в Николаевской области решило преобразить и украсить фасад здания яркой подсветкой в национальной сине-желтой гамме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев и, призвав сделать город привлекательнее, передал эстафету другим учреждениям, передает «NikLife».

«Добавили немного красоты любимому городу! Передаем эстафету всем государственным учреждениям и частным компаниям - Давайте вместе сделаем наш Николаев ярче и красивее!!!» — написал в своем посте Прокофьев.

Тарас Леонтян

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русскийобщество