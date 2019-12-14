В Николаеве, несмотря на отсутствие разрешения исполкома о предновогодней торговле, уже развернули продажу хвойных деревьев

В Николаеве началась предновогодняя торговля хвойными деревьями, несмотря на то, что исполнительный комитет городского совета не согласовал точки для подобной продажи.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском городском совете» сообщил директор департамента предоставления админуслуг горсовета Дмитрий Лазарев.

Как известно, этот вопрос исполком рассматривал в пятницу, 13 декабря. Для его принятия не хватило одного голоса. Александр Трифонов - воздержался при голосовании.

Лазарев зафиксировал одну из таких точек по продаже хвойных на улице Космонавтов.

Позже он добавил в комментариях уточнение, что согласно журналу регистрации деклараций ни единой точки торговли к Новому году зарегистрировано не было.

Также Александра Бритвак опубликовала в Facebook видео, как торговцы на территории ОСМД вечером выгружали елки - они выразили уверенность, что в понедельник у них уже будет разрешение на торговлю.

Отметим, что согласно проекту решения, исполком должен был утвердить перечень мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями на территории Николаева на срок с 17 декабря по 31 декабря.

Всего в Ингульском районе для продажи елок определили 55 мест, в Заводском районе – 72 места, в Центральном районе – 68 мест и в Корабельном районе – 16 мест.