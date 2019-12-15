ДЖКХ Николаева снова объявил тендер на реконструкцию проблемного перекрестка в Лесках – на прошлый никто не подался

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета 13 декабря повторно объявил тендер на реконструкцию перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на платформе госзакупок ProZorro.

Как известно, ранее в ноябре ДЖКХ уже объявлял аналогичный тендер, но торги так и не состоялись в связи с тем, что в них никто не участвовал.

Ожидаемая стоимость работ осталась прежней – 22 миллиона 887 тысяч 528 гривен. Аукцион запланирован на 9 января 2020 года. Источник финансирования - местный бюджет. Сроки выполнения работ тот же – до 1 июня 2020 года.

Напомним, что согласно техническому заданию подрядчик обязуется снять верхний слой почвы на полосе устройства дорожной одежды, тротуаров, вдоль существующих и в полосе устройства новых проектируемых бортовых камней, расширить проезжую часть на участках вертикальной планировки улиц; удалить аварийные и сухостойные деревья; демонтировать существующие рекламные конструкции и остановки. Уложить новую дорожную одежду, проложить новую контактную сеть для троллейбусов, смонтировать новые светофорные объекты и дорожные знаки. Помимо этого, фирма-победитель должна будет установить устройства принудительного снижения скорости, поставить новое ограждение на тротуарах, провести освещение и озеленить территорию.

Отметим, что проект на реконструкцию перекрестка разработала николаевская фирма ООО «Макромир-Проект» за 399 тысяч 813 гривен.

Данный перекресток является достаточно проблемным - в рабочую перевозку на нем постоянно возникают пробки.

С просьбой изменить дорожную разметку и работу светофора на проблемном перекрестке в Лесках в мэрию обращались и местные жители, и патрульная полиция. В частности, патрульные объяснили, что автомобильные пробки начали возникать после обновления работниками КП «СМЭП» горизонтальной дорожной разметки, а также потому, что остановка не соответствует требованиям законодательства. Патрульные 22 августа уже направляли обращение к городским властям по поводу возникновения угрожающей ситуации на данном перекрестке. Они обращались к руководству города с просьбой упорядочить организацию дорожного движения по улице Генерала Карпенко, это обращение осталось без ответа.