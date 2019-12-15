В Мукачево на пранкеров открыли дело – они пугали прохожих в костюме клоуна из фильма «Оно»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В Мукачево прокуратура открыла уголовное производство из-за  пранкеров, которые в костюме клоуна из фильма «Оно» пугали прохожих.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области.

«В рамках отдельной экспертизы будет проверено, пропагандирует ли видео, которое обнародовано в социальной сети и на Youtube-канале культ насилия и жестокости», – говорится в сообщении.

В роликах пранкеры пугали прохожих и инсценировали убийство человека из пистолета. В прокуратуре отмечают, что ролики получили резонанс в СМИ.

Уголовное дело квалифицировали по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса («Изготовление или распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости»).

Напомним, как в Харькове пранкеры собрали проплаченный митинг за серийного маньяка и убийцу.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество