В Мукачево на пранкеров открыли дело – они пугали прохожих в костюме клоуна из фильма «Оно»

В Мукачево прокуратура открыла уголовное производство из-за пранкеров, которые в костюме клоуна из фильма «Оно» пугали прохожих.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области.

«В рамках отдельной экспертизы будет проверено, пропагандирует ли видео, которое обнародовано в социальной сети и на Youtube-канале культ насилия и жестокости», – говорится в сообщении.

В роликах пранкеры пугали прохожих и инсценировали убийство человека из пистолета. В прокуратуре отмечают, что ролики получили резонанс в СМИ.

Уголовное дело квалифицировали по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса («Изготовление или распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости»).

Напомним, как в Харькове пранкеры собрали проплаченный митинг за серийного маньяка и убийцу.