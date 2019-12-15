Перенос даты празднования Рождества возможен, если большинство украинцев будут готовы, – предстоятель ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что реформа церковного календаря и переноса даты празднования Рождества возможна, когда большинство украинцев будут к этому готовы.

Об этом он сказал на брифинге по итогам Собора ПЦУ, передает «РБК-Украина».

Епифаний отметил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.

«Сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и дальше вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, мы проведем календарную реформу», — сказал предстоятель ПЦУ.

Также он добавил, что церковь не может ставить вопрос о переносе даты празднования Рождества на повестку дня, пока «становится на ноги».

Отметим, что христиане западного обряда празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря, а христиане восточного обряда — в ночь с 6 на 7 января.