В Мексике планируют создать поселок с помощью 3D-принтера – два дома уже «распечатали»

Скриншот видео В Мексике в штате Табаско появится первое в мире поселок, созданное с помощью 3D-принтера. Планируется, возвести 50 домов, пока создали 2 дома.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

Строительство 3D-напечатанного поселка - это совместный проект компаний Icon, Échale и New Story. Компании планируют до конца 2020 года построить с помощью 3D-принтера 50 домов.

Два дома, которые уже построили, проектировались с участием семей, которые будут там жить. Строительство проводилось с помощью 3D-принтера Vulcan II. Вместо чернил в принтере использовали цемент. Печать стен длилась 24 часа, после чего строители установили крышу, окна и двери.

В 3D-домах площадью 45 м² есть 2 спальни, гостиная, кухня, ванная комната и небольшая веранда. Дома подключены к водопроводу, канализации и энергопитания. Кроме того, дома строили с учетом возможности землетрясения.

Отмечается, что в этих домах будут проживать семьи, которые сейчас живут в домах, которые построили с помощью материалов, которые были под рукой: дерева, металла и тому подобное.

Сейчас стоимость домов не указывается. В New Story планируют, чтобы жилье стоило 20-30% от дохода будущих жильцов.

Напомним, что в Дубае построили самый большой в мире дом, напечатанный с помощью 3D-принтера.