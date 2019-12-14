В Николаеве возле Большой Коренихи столкнулись «Toyota» и «Chevrolet» – пострадал пассажир

Скриншот видео Вечером в субботу, 14 декабря, в Николаеве возле микрорайона Большая Корениха произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Toyota» и «Chevrolet», в результате которого один человек получил травмы.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, «Chevrolet» ехал в сторону Николаева, в то время, как «Toyota» двигалась во встречном направлении. Транспортные средства столкнулись лоб-в-лоб, однако причины аварии пока неизвестны – на месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства ДТП.

В результате аварии травмы получил пассажир «Toyota» – его забрала карета скорой медицинской помощи для обследования.

Напомним, как в Николаеве столкнулись «Volkwagen» и «Audi» – это привело к пробке на Центральном проспекте и улице Карпенко.