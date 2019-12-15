На пропагандистском телеканале «Россия-1» во время трансляции из песни группы «Би-2» вырезали слово «протесты»

На телеканале «Россия-1» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполнили на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория», вырезали слово «протесты».
Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Вручение премии показывали вечером 13 декабря. В оригинальной версии песни звучат слова:
«Если чуть светлей проспекты
И нежней протесты
Юношей в пуловерах
Смейся на таких контекстах
Мастерица весна
Делая фолловеров ».
Однако в эфире «России-1» на слове «протесты» заглушили звук.
Напомним, 11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло?». Позже российский ТНТ снял с телеэфира «Слугу народа» – сериал показывали всего один вечер