На пропагандистском телеканале «Россия-1» во время трансляции из песни группы «Би-2» вырезали слово «протесты»

На телеканале «Россия-1» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполнили на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория», вырезали слово «протесты».

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Вручение премии показывали вечером 13 декабря. В оригинальной версии песни звучат слова:

«Если чуть светлей проспекты И нежней протесты Юношей в пуловерах Смейся на таких контекстах Мастерица весна Делая фолловеров ».

Однако в эфире «России-1» на слове «протесты» заглушили звук.

Напомним, 11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло?». Позже российский ТНТ снял с телеэфира «Слугу народа» – сериал показывали всего один вечер