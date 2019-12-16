Глава МИД Пристайко допустил разблокирование железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской области после открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, возможно ли открытие железнодорожного КПВВ после того, как будет определен участок для открытия нового контрольного пункта, Пристайко ответил:

«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами», - сказал он.

Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нынешних темпах для разведения по всей линии разграничения на Донбассе понадобится 20 лет, а если ускориться – 6-8.

Как известно, на переговорах в «нормандском формате» участники договорились об обмене пленных, разминированию и отводе войск на трех участках на Донбассе.